Suède : abattre des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique

La lutte contre le réchauffement climatique peut avoir un effet néfaste sur l'environnement. C'est le cas en Suède, où des arbres sont abattus dans les forêts, car ils n'absorbent pas assez de CO2 en comparaison avec des pousses plus jeunes. Ce choix impacte tout l'environnement local. Reportage.



La vue sur la forêt est magnifique en ce début d'automne, les pointes des pins se teint de rouge sur des kilomètres. Mais ce spectacle risque de disparaître. En cause, la lutte contre le réchauffement climatique. La Suède a décidé d'abattre les arbres les plus anciens, présents sur des parcelles entières, afin de planter des pousses plus jeunes. "Près de 108 par heure", selon un homme chargé de l'abattage.





Un désastre pour la biodiversité



L'abattage de ces arbres a également un fort impact sur la biodiversité présente dans ces forêts : les insectes, oiseaux et champignons disparaissent du paysage en quelques heures. Une catastrophe pour les biologistes. Cependant, la Suède a décidé d'abattre ces arbres, car ils ne peuvent plus aspirer autant de CO2 que prévu. Le bois abattu servira à la construction de meubles en bois ou à la fabrication de papier.