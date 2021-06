Sri Lanka : le porte-conteneurs endommagé par un incendie risque le naufrage imminent

Un risque de naufrage "imminent". Le porte-conteneurs MV X-Press Pearl endommagé par un incendie au large de Colombo "court le risque de sombrer", a déclaré mercredi 2 juin la Marine du Sri Lanka, quelques heures après le début du remorquage du navire afin de l'éloigner des côtes de Colombo. Le feu s'était déclaré le 20 mai et n'a été éteint que mardi, après 13 jours d'incendie.

Le président sri-lankais, Gotabaya Rajapaksa, avait ordonné le déplacement de ce navire immatriculé à Singapour par la société néerlandaise Smit, pour minimiser les dommages potentiels sur les côtes de l'île. "La société de sauvetage impliquée dans l'opération a indiqué que le navire coulait à l'endroit où il se trouve actuellement", a précisé sur Twitter le ministre de la Pêche, Kanchana Wijesekera.

The Sinking Vessel #XPressPearl is been towed away to deep waters by the salvage company with the support of the #Navy and other stakeholders involved. Images from just a few minutes ago. pic.twitter.com/NpvXXmUcVE