Sport d’hiver : “Il faut travailler sur une échelle plus large que celle de la station et de la commune”, affirme Vincent Neirinck, expert en protection de la montagne - (franceinfo)

Mardi 6 février, la Cour des comptes indiquait que les stations de sports d’hiver allaient devoir se réinventer. Selon Vincent Neirinck, expert en protection de la montagne chez Mountain Wilderness France, il faut que la montagne et les territoires travaillent main dans la main.

"On a un besoin réel de transition à toutes les altitudes", a affirmé Vincent Neirinck, expert en protection de la montagne chez Mountain Wilderness France. En effet, mardi 6 février, la Cour des comptes indiquait que les stations de sports d’hiver allaient devoir se réinventer à cause du changement climatique. Celui-ci implique de moins en moins de neige années après années. "Les très grandes stations sont touchées également", rappelle l’expert.

Des associations écologistes en colère

"Il faut travailler montagne et territoire" pour envisager un futur, allègue le spécialiste. "Il faut travailler sur une échelle plus large que celle de la station et celle de la commune". Le manque de neige entraîne de l’import de neige artificielle, ce qui met en colère plusieurs associations écologistes. "Il faut faire comprendre aux Français que la montagne ne se résume pas à une pente de glace et de neige artificielle pour skier".