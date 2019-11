Salon du made in France : des produits recyclés à l'honneur

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Lunettes en coquillages, brosses à dents en copeaux de bois, baskets en laine... le Salon du Made in France présente une foule de produits recyclés et fabriqués dans l'Hexagone. Sur un stand à Paris, des brosses à dents sont proposés en matériaux moins polluants. Une fois usées, le client peut les renvoyer pour leur offrir une autre vie. Un peu plus loin, on tombe sur des lunettes faites avec du plastique végétal et surtout des coquillages broyés. Des accessoires recyclés faits en Bretagne et en Normandie pour un coût de 250 €.

Le gouvernement veut favoriser l'économie circulaire

Une autre entreprise récupère de vieux pulls pour confectionner des baskets en laine. Même à 110 €, selle séduisent les consommateurs. Le marché du recyclable reste une niche pour le moment, mais le gouvernement espère l'étendre. Une loi pour favoriser l'économie circulaire sera votée d'ici la fin de l'année.