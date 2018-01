VIDEO. En Chine, Emmanuel Macron lance un appel pour le climat en mandarin

Emmanuel Macron visite pour la première fois la Chine, lundi 8 janvier, et la lutte contre le réchauffement du climat est un des sujets qu'il a abordés pour son premier discours, à Xian. Évoquant le partenariat entre la France et la Chine sur ce sujet, il a conclu par une courte phrase en mandarin : une traduction de son "Make our planet great again", lui-même dérivé du slogan de Donald Trump, "Make America great again".

Le président français a proposé à la Chine de "relancer la bataille climatique" et de "préparer un rehaussement de nos engagements" contre le réchauffement, lors de la prochaine COP24, prévue en Pologne à la fin de l'année. Il a aussi annoncé pour 2018-2019 l'organisation d'une "année franco-chinoise de la transition écologique".

Il promet de revenir "une fois par an" en Chine

Un leadership commun qu'Emmanuel Macron juge d'autant plus nécessaire après l'abandon de l'accord de Paris par les Etats-Unis. Sans la décision de la Chine d'y demeurer, "l'accord de Paris n'aurait pas survécu" à la décision américaine, a-t-il souligné, tout en notant que la Chine reste le premier pays émetteur de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a défendu le projet chinois de créer une nouvelle route de la soie vers Pékin, pour renforcer les échanges entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le président français a aussi promis de revenir "au moins une fois par an en Chine".