Climat : les Etats-Unis sont officiellement de retour dans l'accord de Paris

"Nous ne pouvons plus repousser ou faire le strict minimum pour répondre au changement climatique", a insisté le président américain Joe Biden. Les Etats-Unis sont officiellement revenus, vendredi 19 février, dans l'accord de Paris sur le climat. Près de quatre ans après l'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis, ce retour de la première économie du monde signifie que la quasi totalité des nations de la planète sont aujourd'hui parties prenantes de l'accord signé en 2015.

Investi le 20 janvier, Joe Biden avait immédiatement décidé de ce retour et s'est engagé à faire de la lutte contre le changement climatique une haute priorité. "Il s'agit d'une crise existentielle mondiale. Et nous en subirons tous les conséquences", a déclaré le chef de l'Etat, lors de son premier grand discours de politique étrangère à la Conférence sur la sécurité de Munich. Le pays est le deuxième plus gros émetteur de CO2, derrière la Chine.