Reportage Suisse : polémique autour d'une piste de ski creusée dans un glacier pour la Coupe du monde

Les organisateurs des épreuves de la coupe du monde de ski alpin mi-novembre à Zermatt, dans le sud du pays, sont accusés par des ONG climatiques de "détruire" le glacier de Théodule pour façonner la piste.

À 3 400 m d'altitude, des pelleteuses creusent une piste de ski dans le glacier de Théodule, dans le sud de la Suisse. À moins d'un mois des descentes de la Coupe du monde de ski alpin à Zermatt, le chantier en cours divise les habitants de la station et suscite une levée de boucliers d'ONG de défense de l'environnement.

La quiétude de Zermatt hors saison est troublée par les bruits des travaux omniprésents dans la station. Un chantier pressé puisque la saison redémarre bientôt, au grand dam d'Aaron Heinzmann de l’ONG Mountain Wilderness. "Le ski professionnel n'est pas durable, regrette-t-il, on veut le faire commencer dès le mois de novembre, quand il n'y a pas beaucoup de neige."

"C'est un manque de respect pour ce glacier." Aaron Heinzmann de l’ONG Mountain Wilderness à franceinfo

Les images d’engins de chantier en train de creuser le glacier ont provoqué un certain émoi chez les Suisses. Mais Christophe, qui vit à Zermatt depuis 20 ans, reste un peu incrédule : "Si c’est vrai que les glaciers sont beaucoup plus petits aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’on a creusé un peu, c’est à cause du réchauffement", assure le gérant d'un magasin de sports d'hiver. Elisabeth, dont le père a participé à la construction des remontées mécaniques, est plus sceptique : "Ça me fait tellement mal quand je regarde le glacier. Ma fille est allée skier dessus la semaine dernière, et elle a même pleuré parce qu'il n'y a plus de neige".

Les ONG ont demandé et obtenu la suspension des travaux sur le glacier, dont une partie ont été fait hors du périmètre autorisé. La tenue des épreuves ne devrait pas être remise en cause pour autant.

Les épreuves de Coupe du monde à Zermatt sont prévues les 11 et 12 novembre pour les hommes et les 18 et 19 novembre pour les femmes cette année. En 2022, elles avaient dû être annulées en raison de l'absence de neige, et surtout de l'impossibilité d'en créer en raison des températures élevées.