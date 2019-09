Recyclage : la seconde vie des jeans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Mur végétal, raquettes de tennis de table, insonorisant ou coussins... Tous ces objets ont en commun d'être conçus par nos vêtements usés, jetés par leurs propriétaires dans des bennes de recyclage. Après collecte, 58,6% des vêtements sont donnés ou vendus, 41% sont recyclés et moins de 1% détruits. Le jean est un habit prisé, qui connaît une seconde vie particulière. 4% d'entre eux sont irrécupérables et donc envoyés vers le recyclage.

Métamorphose

Les pantalons sont hachés et réduits à l'état de fibres prêtes à être remodelées. Assemblés et compressés par paquets de 270 kilogrammes, ces jeans s'offrent une véritable métamorphose. Les fibres sont récupérées pour en faire des panneaux isolants destinés aux habitations. Ces isolants écologiques sont toutefois 10 à 15% plus chers. La revalorisation des déchets est un secteur créateur d'emplois. Du tri à la transformation, ces vêtements recyclés représentent plus de 3 000 salariés en France.

Le JT

Les autres sujets du JT