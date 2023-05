Qu'est-ce que le nouveau "plan d'épargne avenir climat" destiné à financer l’industrie verte et réservé aux mineurs ?

Un projet de loi sur l'industrie verte est présenté en conseil des ministres. Parmi les mesures proposées, un nouveau livret bancaire, le "plan d'épargne avenir climat" pour les moins de 18 ans.

Pour financer la réindustrialisation décarbonée de la France, le gouvernement entend mobiliser l’épargne privée, notamment via un nouveau "plan d'épargne avenir climat", destiné aux moins de 18 ans. Il fait partie des mesures du projet de loi présenté mardi 16 mai en Conseil des ministres.

Comme pour le livret A, les parents pourront en ouvrir un à leurs enfants dès la naissance. Il n'y aura ni impôt, ni cotisations et les parents pourront y épargner jusqu'à 23 000 euros, un plafond assez haut, équivalent à celui du Livret A (22 950 euros). Il sera cumulable avec toutes les autres épargnes et autres avantages, le capital en sera garanti, c'est-à-dire que les épargnants seront sûrs de ne pas perdre leur argent.

Quant au taux de rémunération, il sera a priori plus intéressant que les 3% du livret A, car c'est de l'épargne à long terme. L'enfant ne pourra pas, en effet, débloquer l’argent avant ses 18 ans.

Avec ce nouveau livret, le gouvernement compte collecter jusqu'à un milliard d'euros par an. L'argent sera géré par la Caisse des dépôts et consignation et investi dans des entreprises dites "vertes", de l'éolien, des pompes à chaleur, ou du solaire par exemple.