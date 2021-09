Pyrénées-Orientales : à la découverte de la forêt de la Massane, où la nature a repris ses droits

C'est un trésor végétal haut perché à 700 mètres d'altitude qui domine la Méditerranée. C'est, en apparence, une forêt comme les autres, mais ceux qui se donnent la peine d'y regarder le savent. Ce spectacle-là est rarissime. C'est l'une des seules forêts en France où la nature a complètement repris ses droits. Les 336 hectares de hêtres sont inexploités par l'homme depuis au moins cent-cinquante ans. Résultat, au sol, des milliers de mètres cubes de bois morts, véritable mine d'or pour la biodiversité.

Détentrice d’un record mondial

La forêt de la Massane détient même le record mondial, à son échelle, d'espèces répertoriées au mètre carré. Un inventaire hors-norme, plus de 8 000 espèces animales et végétales. Certaines ne vous disent peut-être rien, elles ont, depuis longtemps, quitté les forêts exploitées par l'homme. Et être aux premières loges de ces symphonies orchestrées par la nature se mérite. Après trente minutes d'ascension pour les promeneurs les plus aguerris, les promenades sont autorisées, mais surveillées.