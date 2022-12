Pourquoi et comment choisir un sapin de Noël écolo ?

Le sapin, c'est un incontournable du folklore de Noël, mais environnementalement parlant il y a mieux. NOWU te donne pleins de tips pour être écolo avec ton sapin de Noël !

Quel impact ont les sapins de Noël sur l’environnement ?

Chaque année, les Français en achètent plus de 5 millions naturels. Si certains sont replantés, la plupart sont jetés juste après les fêtes. Et 80% d’entre eux sont cultivés en France, certes, mais pour qu’ils grandissent, pas de miracle : ils ont certainement été traités avec des pesticides et des hormones de croissance.

Si tu fais partie de la team faux sapin, c’est pas fou non plus : un sapin artificiel a une empreinte carbone 2 fois plus élevée qu'un naturel. Il est souvent fabriqué loin de la France avec des matériaux polluants et non recyclables.



Les conseils de NOWU pour choisir un sapin écolo

Plutôt que d’acheter, tu peux louer ton sapin naturel via des sites spécialisés. On te le livre, t’en profites autant que tu veux, et il est récupéré puis, replanté ou recyclé.

Acheter un sapin en pot. Il pourra être replanté et continuera de grandir.

S’il n’est pas en pot, une fois les fêtes passées, oublie la décharge. Le mieux est de déposer ton sapin dans des points de collecte. Pour ça, renseigne-toi auprès de ta mairie.

Si tu tiens absolument au sapin traditionnel, il existe des modèles issus de l’agriculture bio. Traque les logos AB, Plante bleue, ou MPS.

Tu peux aussi réveiller l’artiste qui sommeille en toi et fabriquer ton propre « sapin » avec du bois flotté, des livres, une échelle… Ou tout simplement en enroulant quelques guirlandes sur ta plante d’intérieur

Si t’as un sapin en plastique (no shame), essaye de le garder le plus longtemps possible !

