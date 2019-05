Pologne : un banc indique la pollution de l'air

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Deux mineurs et designers de charbon polonais, Michal Szyskowski et Michal Kaczorek, ont créé un banc qui change de couleur en fonction du niveau de pollution de l'air. Vert signifie que l'air est peu pollué, jaune l'air est modérément pollué et rouge quand l'air est très pollué.

Purificateur d'air également

"Souvent, en me promenant dans notre ville, j'ai ressenti la pollution de manière physique. Donc dans l'intérêt de nos enfants, nous voulions créer un produit pouvant facilement indiquer les endroits dans lesquels nous pourrions aller nous promener et ceux qu'il vaudrait mieux éviter", explique Michal Kaczorek.



Le banc est aussi équipé d'un système de purification pouvant assainir jusqu'à 860 mètres cubes d'air par heure. Le banc a été installé dans l'hôtel de ville de Jastrzebie-Zdroj (Pologne) et la municipalité propose maintenant de l'introduire das les écoles, les hôpitaux et les aéroports.