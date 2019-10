Pollution : la compensation carbone des entreprises passée au crible

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Air France promet de compenser le CO2 émis par ses avions pour ses vols dans l'Hexagone, Total annonce investir dans les forêts et Danone affirme déjà compenser à 100% le carbone émis par la production de ses bouteilles Evian. Dans le principe, ceux qui émettent des gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique s'engagent à compenser cette pollution. Par exemple, une compagnie aérienne dont les vols émettent du CO2 va financer des projets en tout genre censés ensuite lutter contre les émissions. Si beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette compensation, il est difficile de vérifier quelles sont leurs actions réelles, car les dispositifs sont nombreux et pas tous contrôlés.

Un non-sens environnemental pour les associations

Au sein du CAC 40, 40% des sociétés disent avoir mis en place la compensation carbone. "Les entreprises françaises s'engagent plus parce que la loi leur impose plus de choses (...) elles ont aussi une demande très forte de la part des citoyens et donc elles veulent s'adapter", explique Gérald Maradan, directeur général d'Ecoact. Pour les associations, polluer pour ensuite compenser est un non-sens environnemental.

