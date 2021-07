Pollution : surfeurs jaugent la qualité de l'eau

Ce n'est pas une session de surf habituelle. De jeunes gens, qui s'apprêtent à se jouer des vagues à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), sont au cœur d'une expérimentation scientifique grandeur nature. Il s'agit de mesure la pollution des eaux de baignade. Les surfeurs, équipés de kits d'échantillonneurs, vont mesurer la qualité chimique de ces eaux.



En quête de preuves

"Si on s'intéresse à la qualité chimique de ces eaux, c'est qu'il y a, pour nous, il y a un réel risque. On est conscient, par le biais des différentes campagnes de surveillance de masses d'eau côtière, qu'il y a la présence de polluants chimiques dans le milieu. On veut savoir si l'on est exposés, dans le biais de notre pratique", explique Rémi Sicco, de la Surf Rider Fondation. Sur le plan scientifique, ce sont les laboratoires de l'Université de Bordeaux (Gironde) qui ont pris le relai. C'est un premier test, les kits d'échantillonneurs sont mis au point ici. Et, ainsi, quantifier la présence de micropolluants et, ainsi, pouvoir argumenter devant la législation.