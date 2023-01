Pollution aux microbilles plastiques sur les plages : le parquet de Brest va ouvrir une enquête

De microbilles plastiques ont été retrouvées en grandes quantités depuis fin novembre sur des plages allant du Finistère à la Vendée.

Le pôle environnement du parquet de Brest va ouvrir une enquête sur la pollution aux microbilles plastiques retrouvées en grandes quantités sur des plages de la façade Atlantique, a annoncé vendredi 27 janvier, le procureur de Brest. "Des plaintes ont été reçues dans d'autres parquets. Nous attendons qu'elles nous arrivent mais le principe du dessaisissement [au profit du parquet de Brest] est acquis", a précisé Camille Miansoni, en marge de l'audience solennelle de rentrée du tribunal.

L'Etat et plusieurs collectivités portent plainte contre X

Utilisés comme matière première par l'industrie du plastique, ces granulés, qui entrent dans la fabrication de la plupart des objets en plastique, ont été retrouvés en grandes quantités sur des plages allant du Finistère à la Vendée, depuis fin novembre. L'Etat et plusieurs collectivités locales ont d'ores et déjà porté plainte contre X. La région Bretagne et le département du Finistère ont également annoncé vendredi leur intention de porter plainte.

Un rapport d'expertise a établi que les microbilles retrouvées ont une composition et des caractéristiques similaires, ce qui laisse envisager une origine commune. Les analyses indiquent une présence très majoritaire de polyéthylène dans les granulés, à hauteur de 90%, et ne montrent pas "de différence majeure dans les caractéristiques des GPI prélevés sur les sites visités".