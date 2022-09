Pollution au plomb autour de l'usine Metaleurop : les nouveaux résultats de l'ARS "confortent notre enquête", se félicite le journaliste Martin Boudot

Les résultats présentés par l'Agence régionale de santé et la préfecture du Nord-Pas-de-Calais "confortent notre enquête et vont même au-delà", se félicite sur franceinfo Martin Boudot, journaliste et documentariste, auteur de l’enquête Les Enfants du plomb, qui dénonce la forte pollution au plomb des sols de plusieurs communes autour de l'usine Metaleurop, fermée depuis vingt ans.

L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et la préfecture ont révélé mardi 27 septembre avoir détecté sept cas de saturnisme et trouvé du plomb au dessus de la limite dans cinq nouvelles écoles. Au moment de son enquête, il y a six mois, "ce n'était pas du tout le même discours", a réagit le journaliste avec ironie, qui n'avait jamais eu de réponse des autorités et dont les résultats avaient été remis en cause. Le documentariste à l'origine de ce "coup de pied dans la fourmilière" a déclaré être "ravi de voir enfin les choses bouger".

franceinfo : Comment analysez vous la réaction des autorités ?

Martin Boudot : C'est une bonne nouvelle que les autorités bougent et fassent quelque chose. Lorsque nous avons présenté nos résultats, à l'époque, ils avaient été remis en cause. On nous a dit qu'ils n'étaient pas forcément bons au niveau du sol, que ce qu'on avait trouvé dans les cheveux n'était pas forcément symbolique de ce qu'il se passait et de manière générale. Ni la préfecture, ni l'Agence régionale de santé, ni même le rectorat n'ont accepté de nous rencontrer. Donc ce n'était pas du tout le même discours.

Six mois plus tard, les choses ont évolué, la préfecture et l'ARS sont arrivés avec de nouveaux résultats qui confortent notre enquête et vont même au delà. Nous avions trouvé du plomb dans une seule école, il y en a dans cinq écoles de la ville... Dans ces écoles, les seuils en plomb dépassent les seuils d'évacuation. C'est immense.

Comment les habitants ont-ils réagi à votre enquête ?

Il y avait un mélange de résignation et de combat. Il s'agit d'une région particulièrement précaire. Tout le monde se souvient de ce drame social qu'était Métaleurop, le début des patrons voyous. C'est même à ce moment-là que l'expression a été inventée.

"On se disait que la pollution, c'était quelque chose d'ancien, ce n'était plus d'actualité. Il n'y avait plus du tout de dépistage du saturnisme, ni de contrôles récurrents dans les écoles !" Martin Boudot, auteur de l’enquête "Les Enfants du plomb" à franceinfo

Là-bas, les enfants doivent se laver impérativement les mains quand ils reviennent de la cour de récréation. Pour se nettoyer du plomb. Les bacs, pour ne pas cultiver les sols étaient en quelque sorte rentrés dans les moeurs, comme si la pollution était inéluctable.

Donc lorsque j'ai présenté les résultats il y a eu une grande surprise et une grande solidarité. Ils se sont constitués en association, ils poursuivent l'État pour réclamer la dépollution. On a mis un coup de pied dans la fourmilière qui a permis quand même de faire bouger les choses et tant mieux.

On se demande si on doit parler d'aveuglement des autorités ou d'abandon... Pensez-vous qu'on n'a pas voulu voir ?

Souvent, sur place, on m'a répété cette phrase qui me hante encore : "Si on était à Neuilly-sur-Seine, ça ferait longtemps que tout ceci serait nettoyé." Ces phrases en disent beaucoup sur l'état d'esprit sur place. On a ressenti ce sentiment d'abandon. Cette idée que "peut-être ne crions-nous pas assez fort", "peut-être ne sommes-nous pas assez riches". Notre enquête a peut-être permis d'en remotiver certains. Je suis ravi de voir enfin les choses bouger. Le saturnisme a un impact sur toute votre vie, c'est la réduction de votre intellectuel, c'est votre futur qui est condamné donc ce n'est vraiment pas anodin.