Plastique : peut-on tout recycler ?

Dans nos tiroirs, dans nos frigos et sous toutes ses formes, le plastique a envahi notre quotidien. Chaque Français consomme chaque année 18 kilos d'emballage. Et même en faisant attention, il n'est pas évident de limiter ses déchets plastiques. "J'étais persuadée d'être meilleure que ça", regrette Dominique au moment de faire le bilan des emballages qu'elle utilise. Sensible à l'environnement, elle a pourtant fait du tri une priorité.

Les bouteilles sont les mieux recyclées

Pourtant, tous les plastiques ne se recyclent pas de la même façon. Par exemple, les bouteilles sont les plus faciles à recycler. Mais pour d'autres déchets, comme les pots de yaourts, c'est beaucoup plus compliqué. L'objectif du plastique 100% recyclé d'ici 2025 est-il donc réalisable ? "Ça va dépendre des types de plastiques, ça va dépendre des types d'application, et ça évoluera dans le temps, mais à coup sûr en 2025, on n'arrivera pas à 100% de plastiques recyclés", explique Philippe Maillard, directeur adjoint de Suez France.





