Scandale du chlordécone : les cancers liés au pesticide reconnus comme maladie professionnelle

Un pesticide dangereux et toxique qui a fait des victimes. Le chlordécone est un poison invisible, présent depuis plus d’un demi-siècle dans les sols des bananeraies des Antilles. Ce pesticide cancérogène a été utilisé jusqu’en 1993 pour lutter contre des parasites, malgré des risques reconnus pour la santé. Presque 30 ans plus tard, les premières victimes du chlordécone vont être indemnisées.

Justifier d’une exposition accrue au chlordécone

Depuis le lundi 20 décembre, l’État reconnaît officiellement les cancers de la prostate comme maladie professionnelle, dont souffrent de nombreux ouvriers agricoles qui ont manipulé du chlordécone. C’est une première victoire pour Me Harry Durimel, l’avocat des victimes. "C’est une avancée parce qu’il faut l’admettre, tous les gouvernements antérieurs ont botté en touche", déclare-t-il. Pour être indemnisés, les demandeurs devront justifier de 10 ans d’exposition au chlordécone, et d’un cancer de la prostate diagnostiqué moins de 40 après la dernière exposition.