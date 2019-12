Santé : des pesticides interdits présents dans l'air

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Entre 40 et 90 pesticides sont présents dans l'air que nous respirons. L'air est chargé de particules fines et de gaz toxiques. Mais il est aussi pollué par des pesticides. C'est le résultat de quinze ans d'études menées par plusieurs associations de surveillance de l'air. C'est un travail inédit, qui a nécessité des prélèvements partout en France. Les résultats de cette étude ont permis de révéler 40 à 90 substances détectées dans l'air en fonction des lieux et des années.

"Ils sont toujours dans le sol, puisqu'ils sont persistants"

Dans les pesticides les plus fréquents, il y a quatre herbicides et deux insecticides, dont un déjà interdit, et trois fongicides. Comment un produit comme le lindane peut-il se retrouver dans l'air aujourd'hui alors qu'il est interdit en agriculture depuis 1998 et comme anti-poux depuis 2006 ? "Ils sont toujours dans le sol, puisqu'ils sont persistants. Et par différents phénomènes de météo par exemple par le vent, par la remise en suspension de particules, on peut encore les retrouver dans l'air", explique Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau santé Atmo France. Les associations réclament que la mesure des pesticides dans l'air devienne obligatoire.

