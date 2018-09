Santé : des perturbateurs endocriniens dans votre alimentation ?

Des substances dangereuses dans les lingettes, les produits cosmétiques, et même jusque dans vos assiettes. Le rapport de l'ONG Générations Futures dévoilé mardi 4 septembre est inquiétant. Six résidus de pesticides sur dix, retrouvés dans nos repas, sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Et même si les doses ne sont pas très élevées, certains âges sont particulièrement vulnérables comme les fœtus, les petits enfants, et les adolescents pendant leur puberté.

Malformations, cancers...

Boscalide, Fludioxonil, Cyprodinil, ces substances favorisent les malformations, les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Pour sensibiliser aux risques de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, l'ONG Générations Futures recommande de rendre obligatoire l'étiquetage des produits qui en contiennent.

