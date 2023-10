Pesticides : le glyphosate divise le monde agricole

Durée de la vidéo : 2 min

On pensait que le glyphosate, un herbicide controversé, finirait par être interdit, comme s’y était engagé le président Macron. Vendredi 13 octobre, les 27 États membres de l’Union européenne n’ont toujours pas réussi à s’entendre. Un nouveau vote aura lieu en novembre.

Il y a quelques jours, Sébastien Berger a désherbé sa parcelle en pulvérisant un produit chimique puissant : du glyphosate. "Sous 15 jours, trois semaines, on va commencer à avoir une plante qui dessèche, et on va obtenir une plante qui n’a plus de chlorophylle", détaille l’agriculteur. Depuis trois ans, il a divisé par deux sa consommation de glyphosate grâce au désherbage mécanique. Un complément efficace, mais impossible selon lui de se priver du puissant herbicide.

Près de 7 800 tonnes vendues en France en 2021

Sébastien Berger répand un litre d’herbicide dilué par hectare de culture. Malgré la dangerosité du produit, il continue d’utiliser la molécule pour assurer ses récoltes, faute d’alternative efficace. À quelques kilomètres de là, pendant 12 ans, Damien Savoyant a lui aussi pulvérisé du glyphosate sur ses champs.

En 2016, il a renoncé au produit chimique et s’est converti à l’agriculture biologique. À présent, il ne compte que sur des outils mécaniques pour désherber. Le glyphosate demeure l’herbicide le plus utilisé en France. En 2021, près de 7 800 tonnes ont été vendues sur le territoire national.