Insecticides : attention, poisons dans les placards

Attention aux produits chimiques dans les maisons. On parle régulièrement de ces produits dans les jardins, mais cette fois l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) tire la sonnette d'alarme concernant l'utilisation des insecticides contre les cafards, les araignées ou les poux dans les habitations. Et ce n'est pas anodin, car il semble que les Français ne lisent pas vraiment les conseils d'utilisations de ces produits du quotidien.

Des gestes simples pour se protéger

Ainsi, certains produits contiennent des pesticides et nécessitent par exemple de bien aérer une pièce pour éviter les désagréments sur l'être humain. Trois Français sur quatre utilisent ainsi une fois dans l'année un pesticide chez eux, pour se débarrasser des nuisibles. En plus d'aérer les pièces, il faut se laver les mains, voire porter des gants pour limiter l'exposition. Pour un animal traité contre les puces et les tiques, il faut éviter une proximité immédiate.

