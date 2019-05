VIDEO. Corinne Lepage : "Difficile pour le président de passer outre une opposition aussi massive à la privatisation d'ADP"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La privatisation d'Aéroports de Paris est un peu contrariée car le Conseil Constitutionnel a validé la possibilité de faire un référendum d'initiative partagée. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les opposants à cette privatisation mais c'est un premier bon point...

"C'est un double bon point. D'abord sur le plan démocratique car cette procédure, qui était faite pour qu'elle ne puisse jamais fonctionner, va peut être fonctionner. Il y a peut être 4,7 millions de français qui vont soutenir cette initiative. Et puis c'est une bonne nouvelle pour la France car je pense que la privatisation d'ADP est une très mauvaise idée" affirme Corinne Lepage.

"La privatisation est très mal partie et même si on atteint pas les 4,7 millions de signatures et qu'on atteint 3,5 millions signatures ce sera très difficile pour le président de la République de passer outre une opposition aussi massive de la population française" souligne-t-elle.

Concernant le fichage par l'entreprise Monsanto des politiques et journalistes sur la question du glyphosate...

"Cela ne m'étonne pas de Monsanto parce que quand on a lu les "Monsanto papers" on sait de quoi ces gens sont capables. C'est totalement illégal, j'espère que le parquet va ouvrir une information et que tout ceux qui sont cités porterons plainte parce que c'est inadmissible. Pour ma part je vais faire les vérifications nécessaires parce que si je suis sur la liste je déposerais plainte avec les autres ou toute seule selon le cas".

