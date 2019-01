Que pense votre député de l'interdiction du glyphosate ? Découvrez-le dans notre moteur de recherche

Nous avons demandé aux 577 députés leur position concernant l'inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate et pourquoi la majorité d'entre eux n'avait pas pris part aux votes à l'Assemblée nationale.

Qu'a (ou qu'aurait voté) votre député concernant le glyphosate ? A deux occasions en 2018, les élus ont refusé d'interdire cette substance controversée : des amendements ont en effet été soumis au vote, les 29 mai et 15 septembre, lors de l'examen en première puis en seconde lecture du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation, et aucun n'a été adopté. L'objectif était pourtant de concrétiser l'engagement d'Emmanuel Macron : fin 2017, le président avait annoncé vouloir interdire cet herbicide "dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans trois ans", soit 2021.

Lors du premier vote, seuls 85 députés étaient présents dans l'Hémicycle. Dans le détail, 63 députés ont voté contre, 20 ont voté pour. Lors du second vote, sur les 80 députés présents, 42 ont voté contre et 35 ont voté pour. Seuls neuf députés étaient présents aux deux votes. La faible mobilisation des députés sur le sujet avait d'ailleurs suscité de vives réactions. Dans le cadre de l'émission "Envoyé spécial" consacrée au glyphosate et diffusée jeudi 17 janvier 2019, nous avons souhaité revenir sur ces votes.

Une Assemblée divisée sur le glyphosate, selon notre décompte

Nous avons ainsi interrogé une nouvelle fois les députés sur leur choix et leur position vis-à-vis du glyphosate. Et cette fois, 189 députés se sont prononcés, soit bien plus que lors des votes officiels à l'Assemblée nationale. Mais les résultats mettent en lumière un Hémicycle pour le moins divisé : à la question "êtes-vous pour l’inscription de l’interdiction du glyphosate dans la loi ?", 93 élus se disent contre l'interdiction quand 92 la soutiennent. Nous avons également souhaité comprendre le faible taux de présence lors des scrutins de l'an dernier. Sur les 577 députés sollicités, 169 ont bien voulu détailler les raisons de leur absence.

Toutes ces informations apparaissent dans le moteur de recherche ci-dessous : nous y avons réuni l'ensemble des votes des 577 députés concernant le glyphosate, leur position aujourd'hui ainsi que leur éventuelle justification. Vous pouvez y chercher votre député afin de connaître ce qu'il pense de l'inscription dans la loi de l'interdiction du glyphosate. Si votre député était absent lors des votes à l'Assemblée, cliquez sur le bouton "+" pour en connaître les raisons.