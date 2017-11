Emmanuel Macron promet une interdiction du glyphosate d'ici trois ans en France, malgré son autorisation pour cinq ans dans l'UE

Paris ne souhaite pas suivre le vote des Etats membres de l'Union européenne sur le glyphosate. Alors que ceux-ci ont renouvelé l'autorisation de ce pesticide pour les cinq années à venir, lundi 27 novembre, Emmanuel Macron a réclamé sur Twitter son interdiction en France. Et ce "dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans". La France fait partie des neuf pays à avoir voté contre le texte de la Commission européenne.

J’ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. #MakeOurPlanetGreatAgain — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2017

"La France regrette ce résultat", réagit Matignon

Dans les débats au sein de l'UE, Paris était opposé à ce que l'autorisation du glyhosate soit renouvelée pour plus de trois ans. "La France regrette ce résultat", a réagi Matignon après le vote, lundi, dans un communiqué. L'exécutif exprime le souhait que la Commission européenne fasse "des propositions de réforme du cadre européen d'évaluation des substances chimiques".

Un peu plus tôt, le ministre français de l'Agriculture Stéphane Travert avait pris une position un peu différente, se disant "heureux que la Commission européenne ait pu enfin trouver un accord". Rappelant que la Commission européenne proposait au départ un renouvellement de dix ans, il a expliqué que les cinq ans d'autorisation de l'herbicide controversé étaient "cinq années durant lesquelles nous allons travailler à rechercher des alternatives". Un délai plus long, donc, que celui envisagé par Emmanuel Macron.