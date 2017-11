L'utilisation du glyphosate autorisée pour cinq années supplémentaires dans l'Union européenne

Après six reports, le vote était très attendu. Les Etats membres de l'Union européenne ont décidé, lundi 27 novembre, de prolonger de cinq années l'autorisation d'utiliser le glyphosate, l'herbicide le plus répandu au monde. Ce qui constitue un surprise, selon la Commission européenne. Dans le détail, 18 pays ont voté pour, neuf contre (dont la France et le Luxembourg). Un seul pays s'est abstenu : le Portugal.

L'Allemagne, qui s'était abstenue au tour précédent au début du mois de novembre, a finalement voté en faveur de la proposition. Berlin semble avoir changé d'avis après avoir demandé des modifications au texte en lien avec des restrictions sur l'usage privé du glyphosate et le respect de la biodiversité. C'est ce changement de position de l'Allemagne, un poids lourd démographique, qui a fait pencher la balance en faveur d'une nouvelle autorisation.

Les réactions sont mitigées. Il faut dire que cette molécule controversée, substance active de nombreux herbicides, est au cœur d'un débat acharné au sein de l'Union européenne. La ministre luxembourgeoise de l'Environnement Carole Dieschbourg a affirmé sur Twitter que "le combat" devait "continuer".

#StopGlyphosate COM Proposal for 5 years extension adopted. LUX voted against. This is not a clear signal for a phase out of glyphosate. The fight needs to go on!