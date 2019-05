Élections européennes : que proposent les candidats en matière d'écologie ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À quatre jours des élections européennes du dimanche 26 mai, quelles sont les propositions des 34 listes en matière d'écologie et de transition énergétique ? France 3 a passé au crible les programmes des différents partis. Et pour la première fois, ils se sont tous emparés du sujet, avec des différences dans les propositions.

Quasi-unanimité pour la taxe carbone

Premier thème : celui d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Elle concernerait les produits importés issus d'industries polluantes, et permettrait de lutter contre la concurrence déloyale de produits provenant de pays qui n'ont pas des normes environnementales aussi strictes qu'en Europe. Une proposition qui fait quasiment l'unanimité. Le Rassemblement national et l'UPR sont partagés et Les Patriotes y sont opposés. Autre thème clivant, celui des pesticides, qui ne fait l'unanimité qu'à gauche pour une interdiction totale.

