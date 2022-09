Pelouses synthétiques : un revêtement controversé, bientôt interdit

Une pelouse bien verte toute l'année, qui se déroule comme un tapis avec des brins d'herbe imitant le naturel. Le gazon artificiel, synthétique, plaît de plus en plus. "Je pense faire une économique d'arrosage et de carburant vis-à-vis de la tondeuse", avance un particulier. Une surface que connaissent bien les amateurs de football qui ont déjà foulé des pelouses synthétiques. À Marcq-en-Barœul (Nord), la mairie a opté pour équiper ses sept terrains de la sorte. "En cette période de sécheresse, ça a été un plus", commente Didier Ellard, l'adjoint aux sports de la commune.



Des billes issues du recyclage des pneus

Cette pelouse résistante, prévue pour durer quinze ans, est issue de rouleaux de fils plastiques. Mais sur les terrains de sport, ce gazon doit être lesté avec du sable, puis sont ajoutées des billes de caoutchouc pour encaisser les chocs. Des billes noirs issues du recyclage des pneus. "Imaginez-vous vivre chez un marchand de pneu, c'est ce qu'on vit l'été. C'est une odeur extrêmement forte de caoutchouc et d'odeur souffrée", se plaint un retraité, riverain d'un terrain de football en synthétique. Il a commandé des expertises qui inquiètent sur la santé et sur l'environnement. Ces granulats devraient donc être interdits par l'Europe.