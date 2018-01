Pas-de-Calais : les pêcheurs manifestent leur colère dans le port de Calais

Une vingtaine de petits patrons pêcheurs de la côte d'Opale se sont donné rendez-vous ce jeudi matin au port de Calais (Pas-de-Calais), d'où s'exprime la journaliste de France 2 Marianne Mas, pour venir perturber l'activité du port. Ils viennent de Dunkerque ou de Boulogne-sur-Mer et leur objectif est de faire pression sur le gouvernement pour obtenir des aides financières parce que, disent-ils, ils sont à bout et n'en peuvent plus.

Pêche électrique, météo...

En cause : la pêche électrique pratiquée par leurs confrères néerlandais qui a, selon eux, détruit la ressource de poissons et les mauvaises conditions météorologiques de cet hiver qui ne leur ont pas permis de pêcher correctement, d'où un manque de trésorerie. Cette action n'est qu'un début, préviennent-ils. Tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction, des perturbations sont à prévoir sur le trafic transmanche, sur l'A16 et au port de Boulogne-sur-Mer.

