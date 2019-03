"Grande America" : questions sur un navire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le Grande America en flammes, quelques heures avant de disparaître dans l'Atlantique. Un naufrage spectaculaire et coûteux, qui pose question. D'abord, quelle cargaison transportait le navire ? Dans la cale du Grande America il y avait 2 210 voitures et camions, 365 conteneurs, dont 45 de matières dangereuses, 100 tonnes d'acide chlorhydrique et 70 tonnes d'acide sulfurique. Selon un communiqué du transporteur, "34 de ces conteneurs étaient entreposés sur le pont supérieur, le reste à l'intérieur du navire". Sont-ils intacts ? Aucune information ne permet de l'affirmer à ce stade de l'enquête.

35 avaries lors du dernier contrôle

Cet incendie était-il inarrêtable ? Sur place, les images de la Marine nationale laissent peu de doute. Le foyer de l'incendie se trouve au niveau du réservoir : une zone critique. Enfin, le bateau était-il dangereux ? Mis en navigation en 1997, il y a quelques années, à l'occasion d'un contrôle, 35 avaries avaient été répertoriées.

Le JT

Les autres sujets du JT