DIRECT. "Grande America" : un navire antipollution attendu au large de La Rochelle ce matin

: "Le Grande America est un bateau presque poubelle, repéré aux Royaume-Uni en 2010 et depuis régulièrement pointé pour des déficiences, notamment dans le registre de la lutte contre les incendies. Y compris dans les ports d'Amérique du Sud où les contrôleurs ne sont pas d'une rigueur exceptionnelle."



L'association va "porter plainte contre X dans les prochains jours".

: "Les bateaux sont maintenant de plus en plus gros, avec de moins en moins d'hommes d'équipage, qui sont de moins en moins formés pour la lutte contre les incendies."



Jacky Bonnemain, porte-parole de l’association Robin des Bois, affirme sur franceinfo qu'il faut que "la justice française soit beaucoup plus sévère envers les négligences des armateurs".



: Bonjour @anonyme, généralement, les armateurs prennent en charge les opérations de dépollution. L'armateur du MSC Zoe, qui a sombré en mer du Nord début janvier, a rapidement déclaré qu'il supporterait les dépenses. Parfois, les armateurs y sont contraints. Ainsi, en 2007, le groupe Bolloré a été condamné par la justice à rembourser le montant des opérations de récupération des conteneurs, après la naufrage du Sherbo en 1993.

: Bonjour à tous, de quels moyens disposent la France pour faire payer les dégâts écologiques et les coûts de sauvetage et dépollution à l'armateur italien ?

: Bonjour @Venus, vous avez tout à fait raison. Ces pollutions issues de la perte de conteneurs sont une très mauvaise nouvelle pour la faune marine. Qu'il s'agisse des carburants, des matières dangereuses, mais aussi des plastiques issus des véhicules. Au fil du temps, ces plastiques se désagrègent et sont ingérés par la faune marine, avec pour conséquences des intoxications, empoisonnements ou des occlusions intestinales, note un rapport de Greenpeace.

: Bonjour 👋 et on ne parle pas des faunes marines.

: Bonjour @anonyme, le préfet maritime a annoncé que le BSAA Argonaute, un navire spécialisé dans la lutte antipollution, est attendu sur la zone concernée au large de la Charente-Maritime, ce matin. Mais le ministre de la Transition écologique a prévenu : "Si la mer est mauvaise, c’est extrêmement difficile de mettre des barrages flottants, et il est extrêmement difficile, voire impossible, de pomper en mer."

: Bonjour Carole. Sait-on à l’heure actuelle comment les autorités maritimes compte (si elle le peuvent) stopper ou ralentir tout ce carburant dans la mer. Merci.

: Sud Ouest s'inquiète de la pollution qui s'approche des côtes après le naufrage du Grande America.





: Bonjour , les pertes de conteneurs sont malheureusement fréquentes. Chaque année, entre 1 500 et 15 000 conteneurs sont perdus en mer, selon les différentes estimations. Les raisons sont diverses : les conditions météo, un mauvais chargement des conteneurs, un surchargement aussi sur les navires. L’association de protection de l'environnement Robin des Bois évoque "une catastrophe écologique". Dans cet article, je fais le point sur ce phénomène.

: Bonjour Carole.Journées bien tristes qui s'annoncent. J'habite près de Royan et les déchets du Grande America vont arriver sur nos superbes plages des côtes charentaises, côte sauvage, îles de Ré, d'Oléron, d'Aix, Madame. Jusqu'à quand va-t-on laisser naviguer des bateaux qui n'étaient apparemment pas en bon état (d'après les images que l'on a vues de ce bateau) ?

: "Pour ce qui est des produits chimiques qui étaient contenus dans les conteneurs de ce navire, on pense que la plupart ont brûlé puisque le feu a duré très longtemps, a eu tendance à prendre de l’ampleur. Il y a plusieurs conteneurs qui sont passés par-dessus bord avant que le navire coule, et lorsqu’il a coulé, plusieurs conteneurs se sont dispersés."



François de Rugy précise aussi que les opérations de pompage vont être difficiles compte tenu des conditions météo.



: "On peut estimer à ce jour qu’au plus tôt ces nappes de pétrole pourraient toucher le littoral français vers dimanche soir ou lundi. Il y a d’ores et déjà une nappe à la surface de la mer. C’est très probablement le fioul de propulsion, qui alimentait les moteurs de ce navire. C’est du fioul lourd donc c’est un produit qui ne s’évapore pas, qui a tendance à constituer ces nappes visqueuses à la surface de la mer, qui peut aussi se transformer en boulette de pétrole donc qui peuvent arriver sur les côtes."





Le ministre de la Transition écologique explique, sur franceinfo, qu'un pompage "d'une partie de la nappe" va être tenté,