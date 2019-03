Grande America : la France menacée par une marée noire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un navire antipollution, l'Argonaute, est attendu pour nettoyer la mer dans la zone où le Grande America a fait naufrage. Une pollution a été détectée : une nappe d'hydrocarbures de 10 km² a seulement 200 kilomètres du littoral. Le navire a pris feu dimanche 10 mars au large des côtes françaises. Il transportait 2 000 véhicules d'occasion, mais aussi 2 200 tonnes de fioul lourd et 365 conteneurs, dont 45 avec des matières dangereuses.

Quatre navires antipollution déployés

"Il y avait à peu près une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, près de 70 tonnes d'acide sulfurique et un certain nombre d'autres éléments", explique Jean-Louis Lozier, le préfet maritime de l'Atlantique. Le ministre de l'Écologie a indiqué que quatre navires, deux français et deux européens, dédiés aux opérations de lutte antipollution vont être déployés. Un plan de dépollution sur terre est également en préparation. La nappe d'hydrocarbures devrait atteindre les côtes de Nouvelle-Aquitaine d'ici dimanche ou lundi.

