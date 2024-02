Nature des travaux, montant des projets : quelles sont les conditions d'accès aux "prêts verts" annoncés pour les entreprises françaises ?

Le gouvernement lance un plan d'adaptation des entreprises au changement climatique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et celui de la Transition écologique, Christophe Béchu, ont réuni, jeudi 8 février, les représentants du monde économique pour les appeler à s'investir dans cette adaptation. Car "il y a urgence", selon Bruno Le Maire,"le réchauffement climatique est déjà là".

Les ministres demandent donc aux grandes entreprises publiques des secteurs de l'énergie et des transports de présenter d'ici la fin de l'année un plan avec les travaux à mener pour s'adapter aux aléas climatiques comme les fortes chaleurs, les tempêtes ou les inondations.

Jusqu'à deux millions et demi d'euros pour les industriels

Pour les entreprises privées, Bercy lance des "prêts verts", garantis par l'État à hauteur de deux milliards d'euros en tout pour 2024. Ces nouveaux prêts sont ouverts à toutes les entreprises, des plus petites au plus grandes pour les aider à financer leurs travaux d'adaptation. Ce sera de l'argent, par exemple, pour mieux isoler leurs bâtiments ou pour installer des circuits de réutilisation de l'eau. Chacune pourra demander jusqu'à deux millions d'euros - voire deux millions et demi pour les industriels, dont les investissements sont souvent plus lourds.

En pratique, les petites et moyennes entreprises, les TPE et PME, pourront faire leur demande dès le mois prochain, en mars, pour les projets supérieurs à 200 000 euros. Elles doivent s'adresser à la Banque publique d'investissement (BPI France). Pour les chantiers moins coûteux, de moins de 200 000 euros, le dossier sera à déposer directement à sa banque, à partir du 1er juillet.

Évidemment, les entreprises devront justifier la nature des travaux pour obtenir ce prêt garanti par l'État. Mais Bruno Le Maire assure préférer cette solution à des subventions, "car l'heure n'est pas à la dépense publique". L'enveloppe était prévue dans le projet de loi de finances pour 2024.