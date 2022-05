Opération de secours dans une grotte en Isère : une guide décédée, les deux autres personnes saines et sauves

Le corps sans vie d'une guide a été découvert jeudi 4 mai dans la soirée lors de l'opération de secours spéléo aux cuves de Sassenage, annonce la préfecture de l'Isère. L'enseignante et le second guide ont été retrouvés sains et saufs et sont à présents sortis. Le parquet de Grenoble ouvre une enquête et la confie au PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne).

Ils participaient à une sortie scolaire avec une classe de 5e quand, en fin de matinée, la brusque montée des eaux les a surpris lors de leur remontée vers la sortie. Tous les collégiens sont sortis à temps de la grotte. Une enseignante et deux spéléologues professionnels qui encadraient le groupe sont restés bloqués.

Deux autres personnes retrouvées en vie

A 19h30, dès qu’une fenêtre météo favorable s'est présentée, une opération d'évacuation a été lancée par les services de secours. Lors de leur progression, les secours ont découvert un corps identifié comme celui d'un des deux guides. Les deux autres personnes bloquées ont été retrouvées en vie dans une salle de la grotte.

L'intervention a mobilisé le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (Grimp), le SDIS 38, le spéléo secours isérois, les sapeurs-pompiers, la CRS Alpes, le SAMU, et le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) ainsi que le groupement de gendarmerie de l’Isère.