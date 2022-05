Isère : trois adultes bloqués dans une grotte, après une brusque montée des eaux, au cours d'une sortie scolaire

Une enseignante et deux moniteurs de spéléologie sont restés coincés dans les cuves de Sassenage après une brusque montée des eaux, lors d'un visite avec une classe de collégiens jeudi, selon France Bleu Isère.

Un important dispositif de secours a été mis en place jeudi 5 mai après un incident aux cuves de Sassenage en Isère, rapporte France Bleu Isère. Les élèves d'une classe de 5e du collège de Saint-Ismier qui participaient à une visite ont été surpris par une brusque montée des eaux.

Tous les collégiens ont pu sortir très rapidement en compagnie d'un professeur et d'un moniteur spéléologie. Mais deux autres professionnels et une enseignante, restés derrière, n'ont pas eu le temps de partir, et sont restés bloqués.

PC de crise mis en place

Un dispositif de secours a été mis en place selon France Bleu Isère. Un PC de crise est installé à Sassenage dans la caserne des pompiers. Le GRIMP, groupe d'intervention en milieu périlleux, est engagé. Une trentaine de spéléologues ont également été mobilisés pour extraire les trois adultes dès que l'eau aura reflué. L'opération pourrait durer plusieurs heures.

Le 22 juillet 2014, huit spéléologues avaient également été piégés aux cuves de Sassenage. Ils ont pu être secourus et sont ressortis indemnes après avoir passé plus de 24 heures dans la grotte.