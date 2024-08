En images Restaurant effondré, cimetière englouti, port abandonné... Dans les îles du Pacifique, la montée des eaux bouleverse la vie des habitants

S'il était inscrit sur le sable, il serait vite effacé par les vagues. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé un "SOS mondial", mardi 27 août, à l'occasion du Forum des îles du Pacifique, menacées par la montée des eaux. Selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale dévoilé le même jour, l'élévation due au réchauffement climatique est en effet plus rapide que la moyenne mondiale dans ce vaste ensemble d'îles volcaniques et d'atolls coralliens. En trente ans, le niveau des mers a crû de 9,4 cm en moyenne à l'échelle mondiale, mais de 15 cm dans certaines zones du Pacifique, alerte le rapport. Alors même que les îles du Pacifique, faiblement peuplées et peu dotées en industries lourdes, rejettent collectivement moins de 0,02% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique.

Ces îles, de basse altitude, sont ainsi touchées de plein fouet par les effets du changement climatique et tentent d'y survivre. Aux Tuvalu, des blocs de ciment sont disséminés sur les côtes pour y ralentir l'érosion. Aux Fidji, ce sont des pneus.

Des blocs de ciment sont empilés sur le front de mer, à Teone aux Tuvalu, pour protéger les habitations de la houle, le 6 mai 2019. Selon les experts, même en cas de hausse contenue du niveau de la mer à l'avenir, les Tuvalu pourraient être entièrement submergées d'ici trente ans. (THEO ROUBY / HANS LUCAS / AFP)

Dans le village de Togoru, aux îles Fidji, les habitants tentent de créer une digue de pneus pour prévenir l'érosion du littoral, le 13 décembre 2022. (SAEED KHAN / AFP)

La grande majorité des habitants des pays du Pacifique Sud résident à moins de cinq kilomètres de la côte, selon les Nations unies. A Narikoso, aux Fidji, ce mur ne suffit pas à protéger les maisons de la montée des eaux, le 20 octobre 2017. (CHRISTOPH SATOR / DPA / AFP)

Un restaurant s'écroule à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) sous l'effet de la hausse du niveau des eaux, le 21 février 2024. La collectivité française d'outre-mer fait partie des 18 Etats et territoires associés au sein du Forum des îles du Pacifique. (DELPHINE MAYEUR / AFP)

Un panneau met en garde sur l'existence d'une zone d'érosion du littoral près du phare Amédée, en Nouvelle-Calédonie, le 21 février 2024. (DELPHINE MAYEUR / AFP)

L'académie maritime est inondée à chaque marée haute sur l'île d'Amatuku, aux Tuvalu, le 7 mai 2019. (THEO ROUBY / HANS LUCAS / AFP)

Les événements extrêmes "se succèdent"

Le phénomène de fond d'élévation du niveau de la mer rend également les inondations côtières soudaines plus fréquentes, augmentant notamment "la survenue de tempêtes plus intenses et plus destructrices", signale le World Weather Attribution. "Les catastrophes se succèdent et nous perdons la capacité de reconstruire, de résister à un nouveau cyclone ou à une nouvelle inondation", a ainsi déploré le ministre du Climat tuvaluan, Maina Talia, en marge du sommet.

Un complexe touristique est endommagé par le passage du cyclone Harold, à Hihifo, aux Tonga, le 9 avril 2020. (HANDOUT / TONGA POLICE / AFP)

Le cyclone Harold a ravagé la côte à Luganville, au Vanuatu, le 10 avril 2020. Des pays comme le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la Micronésie ont perdu "plus de 1% de leur PIB en raison de la montée des eaux", selon l'experte Rosanne Martyr, de l'institut Climate Analytics, basé à Berlin. (HANDOUT / SATELLITE IMAGE 2020 MAXAR TECH / AFP)

La dépression tropicale Lucas a fait d'importants dégâts matériels à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 3 février 2021. (DELPHINE MAYEUR / HANS LUCAS / AFP)

La route menant à l'aéroport de Majuro, aux îles Marshall, est inondée et recouverte de débris, le 6 décembre 2021. (CHEWY LIN / AFP)

De nombreuses localités des îles du Pacifique ont ainsi déjà été abandonnées à la mer. Aux Fidji, l'océan a par exemple englouti le cimetière du petit village de Togoru, et ses habitants craignent d'avoir bientôt les pieds dans l'eau.

Une tombe du cimetière de Togoru, aux Fidji, est submergée sous la montée des eaux, le 13 décembre 2022. (SAEED KHAN / AFP)

Un port à Aiwo, sur l'île de Nauru, est abandonné, le 30 août 2018. (MIKE LEYRAL / AFP)

L'épave d'un bateau échoué a été rattrapée par les eaux, le 21 avril 2024 à Honiara, la capitale des îles Salomon. (SAEED KHAN / AFP)

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.