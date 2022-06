Cuba : la ville d’Isabela de Sagua face à la montée des eaux

B. Mousset, C. de Chassey

Dans le nord de Cuba, la ville côtière d’Isabela de Sagua « la Venise de Cuba » avait tout d’un décor paradisiaque. Mais le lieu a presque entièrement disparu, englouti par la montée des eaux sous le regard impuissant de ses habitants. Une situation qui s’explique notamment par les dégâts causés par les ouragans de plus en plus fréquents et violents, comme en 1985 avec le cyclone Kate qui avait causé d’énormes dommages.

Une érosion de 3 mètres par an

Depuis​, la montée des eaux s’est poursuivie inexorablement. Et la situation empire avec une mer qui grignote en moyenne 3 m de côte par an. Une érosion bien visible pour les 3000 habitants restants, qui refusent les offres de relogement proposées par les autorités. "Je ne partirai jamais d’ici parce que c’est ma maison", confie un habitant. Comme d’autres lieux du littoral cubain, Isabela de Sagua semble condamné à être englouti par la montée des eaux.