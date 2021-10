Carte #MontéeDesEaux : votre ville ou votre plage sont-elles menacées par le réchauffement climatique ?

La région de Dunkerque sous les eaux, le Marais poitevin submergé, la Camargue engloutie… En élevant le niveau de la mer, le réchauffement climatique va profondément redessiner, dans le siècle qui vient, les contours du littoral français. Selon le GIEC (en anglais), ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau moyen de l'océan va s'élever, si l'homme réduit nettement et rapidement ses émissions de gaz à effet de serre, d'au moins 28 centimètres en 2100. Plus probablement, au vu de la trajectoire actuelle, le niveau marin gagnera entre 63 cm et 1,01 m.

Si l'échéance de 2100 paraît lointaine pour certains, des communes comme Gouville-sur-Mer (Manche), Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime), Biscarrosse (Landes), Etretat (Seine-Maritime) ou Le Prêcheur (Martinique) doivent déjà faire face à un recul de leur littoral sous l'effet de l'érosion et des tempêtes.

"Les vrais problèmes sont à venir"

Qu'en est-il chez vous ? Votre maison est-elle menacée ? La plage où vous passiez vos étés, enfant, va-t-elle disparaître ? Pour vous aider à y voir plus clair, franceinfo vous propose cette carte élaborée par l'institut de recherche américain Climate Central. Nous l'avons réglé sur une montée des eaux de un mètre, un chiffre rond et symbolique, dans le haut de la fourchette du GIEC vers lequel nous nous dirigeons. Vous pouvez chercher le nom de la ville qui vous intéresse via la petite loupe placée juste au-dessus de la carte.

Cette visualisation a ses limites : hors des Etats-Unis, elle ne tient pas compte des ouvrages de défense actuels (digues, enrochements), n'intégrant, dans le meilleur des cas, que leur hauteur relevée par les observations satellites. Naturellement, elle ne préjuge pas non plus des éventuelles dispositions qui seront prises dans les prochaines années. Mais elle repose sur des données solides et sur une évolution à long terme qui ne fait pas de doute.

