Monaco : la saison de la cueillette des oranges amères

À Monaco, la récolte des oranges amères bat son plein, samedi 21 janvier. Les oranges sont cueillies dans la rue, et transformées ensuite en confiture ou en liqueur.

Perchés sur leurs échelles, les jardiniers de Monaco ont deux semaines pour récolter les fruits et tailler les 600 bigaradiers qui décorent les rues. Samedi 21 janvier, ils sont aidés par des collégiens monégasques, qui découvrent pour la première fois l'orange amère. Ils ne sont pas les seuls à profiter de la cueillette : les fruits récoltés sont en libre-service, pour le plus grand plaisir des riverains.

La fierté des jardiniers et le bonheur de la distillerie

Si les arbres ont souffert de la sécheresse durant l'été, ils produisent massivement et font la fierté de leurs jardiniers. "On fait partie d'un système. Et Monaco c'est plus la grosse ville que vous voyez, (…) ça devient un village. On fait sortir les vieilles traditions de l'époque", confie Marcello Asplanato, contremaître à la direction de l'aménagement urbain. En 2022, les jardiniers ont récolté sept tonnes d'oranges. L'essentiel de la production est apporté à la Distillerie de Monaco. "On essaye d'utiliser ce fruit magnifique, qui n'est pas traité, toujours dans l'esprit naturel", explique Philip Culazzo, le fondateur.