Mobilisation contre l'A69 : les gendarmes poursuivent leur intervention contre un camp d'opposants au projet d'autoroute

Les forces de l'ordre ont de nouveau fait usage de gaz lacrymogène à proximité immédiate d'un camp d'opposants à l'autoroute A69, mobilisés pour le troisième jour d'affilée à Saïx (Tarn), dimanche 11 février. "Cent personnes encore sur site au total, en cours de départ pour la majeure partie", a précisé la préfecture du Tarn dans un message en début d'après-midi.

"Les gendarmes ont dégagé les barricades sur le chemin de la Gascarié", aux abords de la ZAD (zone à défendre) de la Crém'arbre, à la sortie de Castres. Une journaliste et une photographe de l'AFP ont été témoins d'affrontements entre les gendarmes, qui ont effectué au moins une dizaine de tirs de gaz lacrymogènes, saturant l'air de fumée blanche irritante, et une bonne centaine d'opposants à l'autoroute en construction entre Toulouse et Castres.

La voie ferrée entre Toulouse et Castres toujours bloquée

Comme vendredi et samedi, les opposants ont occupé une voie ferrée longeant le terrain boisé et privé où des zadistes tentent d'empêcher la poursuite du chantier de l'A69, dont le tracé passe par ce terrain dont le propriétaire est en cours d'expropriation. La SNCF a mis en place un système de bus pour pallier l'interruption du trafic sur cette ligne.

Le préfet du Tarn avait annoncé vendredi avoir "pris un arrêté d'interdiction de manifestation et de rassemblement" dans l'espace public samedi et dimanche à Saïx. Depuis vendredi, les gendarmes dégagent systématiquement les barricades de fortune que les manifestants reconstruisent dans la foulée. La gendarmerie a procédé à deux interpellations vendredi et deux samedi, selon la préfecture.