Marseille : les poubelles envahissent les rues

Les Marseillais sont exaspérés. Face au problème persistant des poubelles qui envahissent les rues, ils passent le message en détournant le titre d'une série bien connue qui devient "Poubelle la vie". Des conteneurs débordent dans chaque coin de rue, aucun quartier n'est épargné. Le collectif "Poubelle la vie" met chaque jour en ligne les photos les plus révélatrices du manque de propreté dans la ville. Près de 10 000 photos ont été publiées en six mois d'existence. Le collectif dénonce un laisser-aller général.

Les autorités pointent de nombreuses incivilités

Y a-t-il un problème de collecte ? Du côté des autorités, on a tendance à rejeter la faute sur les seuls Marseillais. "On constate que malheureusement, des gens sont souvent peu scrupuleux et ne tiennent pas compte de l'environnement général", estime Jean Montagnac, président du Conseil de territoire Marseille-Provence.

