Les requins sous haute protection en Méditerranée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), un concours de pêche a lieu chaque année. Un concours à but scientifique. L'association Ailerons, qui protège les requins, organise cet événement afin de sensibiliser à leur protection. "On essaye de récupérer des informations sur la taille des requins que l'on a en ce moment, leur nombre, est-ce que ce sont des mâles ou des femelles ? À quelle profondeur ils évoluent ? Et c'est grâce aux pêcheurs qu'on arrive à faire ça", explique le président de l'association Ailerons, Matthieu Lapinski.

Jusqu'à 4 mètres

L'objectif aussi est de capturer les squales de peau bleue, une race qui vient se reproduire chaque année dans le Golfe du Lyon. Profilé comme une torpille, cette espèce solitaire vient en pleine mer entre 300 mètres et la surface. Elle peut mesurer jusqu'à quatre mètres et se nourrit de poissons et calamars. Souvent, les requins sont mal pêchés. Alors une fois remontée, la bête est analysée et remise à l'eau presque immédiatement. "L'idée est de sensibiliser les pêcheurs pour qu'ils relâchent les requins", avoue Matthieu Lapinski. Les mentalités changent.

Le JT

Les autres sujets du JT