Les arnaques aux panneaux solaires se multiplient

Depuis plusieurs années, des milliers de particuliers sont arnaqués par des sociétés qui leur vendent des panneaux solaires à des prix prohibitifs, et pour des résultats médiocres. C'est le cas de Bernard Jeanpierre, qui a payé une fortune des panneaux qui n'ont jamais été mis en fonctionnement. "Je me suis fait avoir comme un gamin. Mais le commercial était tellement affable... J'ai tout payé cash. C'est les économies de toute une vie qui sont parties", explique-t-il, ému aux larmes. Montant de l'escroquerie : 77 000 euros. Ces entreprises malhonnêtes utilisent de faux logos aux allures très officielles.

"La banque se dédouane, or, c'est elle la vraie responsable"

Et ça marche : Guillaume Phelipon a lui aussi été piégé : "On pense qu'il y a quelque chose d'officiel derrière tout le projet, on retrouve tous les éléments techniques, même si je n'y connais rien, on retrouve quelque chose qui semble professionnel", explique-t-il. Montant de l'escroquerie : 22 000 euros. Pour Me Ariane Vennin, avocate de la société A7 avocats et médiateurs, "La banque se dédouane, or, c'est elle la vraie responsable. À la livraison des panneaux, on fait signer au consommateur dupé une attestation comme quoi les travaux ont bien été terminés, et comme quoi la banque peut payer la société installateur des panneaux photovoltaïques. C'est là l'arnaque, et c'est là, la grande complicité de la banque". Le nombre de plaintes est en constante augmentation.