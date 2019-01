Le traitement de nos déchets expliqué en chiffres

En terme de production de déchets, la France est dans la moyenne européenne avec 511 kilos par an et par habitant. C'est mieux que le Danemark, qui enregistre 777 kilos et que l'Allemagne avec 627 kilos. Les meilleurs élèves d'Europe sont les Roumains, avec 261 kilos par an et par habitant, selon Simon Ricottier, journaliste pour France 2. Combien cela coûte aux communes françaises de ramasser les déchets ? "Cela dépend de là où l'on habite. Le département où cela coûte le plus cher est le Var avec 176 euros par an et par habitant, contre 76 euros par an et par habitant en Ille-et-Vilaine et en Mayenne. Plus la zone est densément peuplée, plus c'est cher", ajoute le journaliste.

Mobiliser la police pour retrouver les auteurs

"Le financement se fait soit par une redevance annuelle, soit via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères", indique-t-il encore. Et de conclure : "Concernant les dépôts sauvages d'ordures, les contrevenants risquent une amende de 168 euros, mais il faut mobiliser la police municipale et retrouver les auteurs. Certains maires ont pris le problème à bras le corps, comme à Saint-Pôtan (Côtes-d'Armor) où le maire lui-même va fouiller les poubelles pour retrouver le nom et l'adresse des personnes qui ont déposé les déchets, il rapporte les sacs-poubelle directement devant chez eux."

