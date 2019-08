Le grand canyon de Tara au Monténégro

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La découverte des montages au cœur du Monténégro se fait grâce à une tyrolienne vertigineuse. Suspendu à plus de 150 mètres de haut, on y découvre les gorges de la Tara, les plus profondes d'Europe. Une traversée fulgurante et époustouflante. "C'est très très très haut. J'étais terrifié", raconte un enfant. "C'est la tyrolienne la plus longue que je n'ai jamais prise. C'était phénoménal", ajoute son père. Des gorges de 1 333 mètres de profondeur où même les plus courageux ont le vertige. Au cœur du plus haut sommet des Balkans, coule les larmes de l'Europe, le surnom du canyon.

Plus grande source d'Europe d'eau potable

Des eaux cristallines aux reflets turquoise serpentent sur plus de 150 km entre les forêts de pins. En y plongeant ou en la descendant en rafting, c'est la meilleure façon de la découvrir. "C'est magique. La beauté sauvage, la nature", témoigne une touriste française. Plus loin, un pont en béton, inauguré en 1940, est un symbole du Monténégro. Son ingénieur a fait lui-même exploser la partie gauche pendant la Seconde Guerre mondiale pour freiner l'invasion des troupes fascistes, avant d'être fusillé dessus. La rivière Tara est la plus grande source d'eau potable d'Europe. Des dizaines de cascades descendent de la montagne et s'y jettent. Le parc est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

