La qualité de l'air en France s'améliore depuis 2000, selon un rapport officiel

Des émissions de gaz polluants en baisse et des normes réglementaires moins souvent dépassées. C'est le bilan encourageant dressé par le rapport sur le bilan de la qualité de l'air extérieur en France (fichier pdf), publié vendredi 26 octobre par le ministère de la Transition écologique et solidaire. "La qualité de l'air s'est améliorée sur le période 2000-2017", affirme le rapport. "Les concentrations moyennes annuelles de polluants diminuent et les dépassements des normes réglementaires de qualité de l'air pour la protection de la santé affectent moins de zones", poursuit le document.

Le rapport relève en outre que les concentrations de gaz polluants diminuent également sur cette période et que le nombre d'agglomérations avec des dépassements de normes réglementaires est en recul.

Six mauvais élèves en Europe

Toutefois, le rapport note que 5 polluants sur les 12 réglementés à l’échelle européenne présentent des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine. Des dépassement récurrents qui concernent trois agglomérations pour les particules fines, douze pour le dioxyde d'azote et 28 pour l'ozone.

Enfin, six pays font figures de cancres en Europe : en 2016, l'Irlande, l'Autriche, l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne et la Hongrie n'ont pas respecté au moins l'un des plafonds européens fixés pour les émissions dans l'air.