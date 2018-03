La crevette-mante, un redoutable crustacé

La crevette-mante n’est ni crevette ni mante, mais une espèce de crustacé. Aussi appelée squille multicolore, elle peuple les eaux peu profondes des océans Indien et Pacifique.

Elle possède une des visions les plus développées. Ses yeux sont dotés de millions de cellules photosensibles capables de détecter les ultraviolet. Elle distingue dix fois plus de nuances de couleurs que l’être humain. De plus, chaque globe oculaire bouge indépendamment, ce qui lui permet d’à la fois voir ses prédateurs arriver et de détecter ses proies.

Un puissant uppercut

La crevette-mante est une redoutable chasseuse. Dotée de pattes ravisseuses, comme la mante, elle peut frapper à une vitesse 120 kilomètres/heure et en déployant une force équivalente à 100 fois son poids. De quoi briser un coquillage ou même casser la vitre d'un aquarium. Et si le crustacé a manqué sa proie, cette dernière peut être tuée par l’onde de choc qui l’accompagne.