Islande : une éruption volcanique attire des visiteurs curieux

En Islande, une éruption volcanique a commencé mercredi 3 août à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik. Plus de 1 800 visiteurs ont déjà pu observer l’irruption du Fagradalsfjall.

Le spectacle est grandiose et terrifiant à la fois. Près des visiteurs, une terre noire bouillonnante islandaise d’où jaillit sans discontinuer la lave, jusqu’à 15 m de hauteur. Une impressionnante éruption volcanique qui attire les curieux. "J’ai dû m’asseoir et pleurer. C’était tellement beau, tellement émouvant. C’est la puissance brute de notre planète", affirme une femme. Plus de 1 800 visiteurs ont déjà pu observer l’irruption du Fagradalsfjall.

Après huit siècles de sommeil

Après plusieurs jours de secousse, la terre s’est finalement fissurée mercredi 3 août, dans cette vallée au sud-ouest de Reykjavik. C’est la même région qui a connu l’an dernier une éruption historique. "Celle-ci est différente avec cette lave et ces énormes fontaines qui jaillissent au milieu. J'aime beaucoup ça", explique une femme. Ce nouveau phénomène confirme la reprise d’activités volcaniques de la péninsule après huit siècles de sommeil.