Isère : recyclage et insertion vers l'emploi

Un emploi à la motivation. Ils récupèrent des objets usagés, mais encore utilisables amenés par des particuliers ou collectés à domicile par leurs soins. Cette ressourcerie recycle et revend à des prix très bas. Quatre salariés sont employés en CDDI (Contrat à durée déterminée d'insertion), après une période de chômage. Pour 800€ par mois, assumés par l'État, ils travaillent 26 heures par semaine. Pour Laurent Remigereau, c'est peut-être la fin des petits boulots et la découverte d'une passion insoupçonnée pour la menuiserie.

Insertion efficace vers l'emploi

Outre l'aide de l'État, les ventes, les subventions locales et le mécénat d'entreprise complètent le budget. Le contrat peut durer jusqu'à deux ans avec un critère : l'envie de s'en sortir. Dans cette zone très rurale, l'entreprise est la seule structure d'insertion. Grâce à des bénévoles, la ressourcerie propose des cours de français et d'informatique. Cet été, elle accueillera deux employés de plus pour arriver à huit l'an prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT