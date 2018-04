Recyclage : de nouvelles filières se mettent en place

Le tri est devenu un réflexe pour de nombreux consommateurs, principalement pour les ampoules, les piles ou les petits appareils. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus. C'est ce que demande le Premier ministre, qui annonce de nouvelles filières de recyclage ce lundi 23 avril. "Ce système a fait ses preuves, mais ses performances plafonnent aujourd'hui. D'où notre volonté d'engager la concertation avec les professionnels, pour en ouvrir d'autres pour des déchets comme les emballages des cafés-hôtels-restaurants, les jouets, les articles de sport, de loisirs et de bricolage", a déclaré Édouard Philippe.

Atteindre les 100% de recyclage d'ici à 2025

Il va falloir faire aussi un effort sur le recyclage des cigarettes. En France, 50 milliards de mégots sont jetés chaque année. Une partie des filtres peut servir à la confection de plaques de construction. Les matériaux du bâtiment sont un autre grand chantier. Le gouvernement, qui veut atteindre les 100% de recyclage d'ici à 2025, compte créer 300 000 emplois dans ce secteur.